38 North: Weitere Anzeichen für Betrieb des Fünf-MW-Reaktors in Nordkoreas Atomkomplex Yongbyon

Photo : YONHAP News

Laut einer US-Webseite sind weitere Anzeichen dafür beobachtet worden, dass der Fünf-Megawatt-Reaktor im nordkoreanischen Atomkomplex Yongbyon in Betrieb sei.Das schrieb die auf Nordkorea spezialisierte Webseite 38 North am Mittwoch (Ortszeit) anhand von kommerziellen Satellitenbildern.Aus der Generatorhalle des Reaktors ströme Dampf aus, was darauf hindeute, dass mindestens einer der Generatoren in Betrieb sei, hieß es.Weiter hieß es, dass weiterhin Wasser aus der zusätzlichen Rohrleitung in den Kanal geleitet werde, der zum Fluss Kuryong führe.Mit dem Fünf-MW-Reaktor könnten bis zu sechs Kilogramm Plutonium im Jahr produziert werden. Diese neuen Aktivitäten seien bemerkenswert, da die Wiederaufnahme der Plutoniumproduktion wahrscheinlich erforderlich sei, um die auf dem achten Parteitag Anfang des Jahres vorgelegten ehrgeizigen Ziele für die weitere Entwicklung von Atomwaffen zu erreichen, schrieb 38 North weiter.