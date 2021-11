Photo : YONHAP News

Das Skigebiet YongPyong Resort in der Provinz Gangwon ist in die neue Skisaison gestartet.Das Skigebiet im Landkreis Pyeongchang eröffnete am Freitag eine Skipiste für Anfänger und wird bis Jahresende seine weiteren Pisten nacheinander freigeben.Das Skigebiet High1 wird am 3. Dezember, und damit eine Woche früher als im Vorjahr, in die Saison 2021/22 starten.Die Skigebiete in Gangwon wollen bis Anfang Dezember nacheinander ihre Pisten wieder für Besucher öffnen.