Regierung diskutiert über Festsetzung der Gültigkeitsfrist von Impfpass auf sechs Monate

Die Regierung überprüft, die Gültigkeitsfrist eines Impfpasses auf sechs Monate nach Abschluss einer Grundimmunisierung festzusetzen.Lee Ki-il vom Gesundheitsministerium teilte am Freitag vor der Presse mit, dass entsprechende Diskussionen geführt würden. Das Ergebnis werde am Montag bei der Bekanntmachung neuer Maßnahmen präsentiert.Lee betonte, dass man zügig eine Auffrischungsimpfung erhalten müsse, damit die Fälle von Durchbruchsinfektionen seltener würden. Es sei am wichtigsten, eine Auffrischungsimpfung als eine dritte Grundimpfung zu betrachten und nicht als eine Option.