Exportvolumen von Agrar- und Fischereiprodukten übertrifft erstmals zehn Milliarden Dollar

Photo : YONHAP News

Die Ausfuhren koreanischer Lebensmittelprodukte aus der Landwirtschaft und Fischerei haben zum ersten Mal die Marke von zehn Milliarden Dollar übertroffen.Laut dem Landwirtschaftsministerium und dem Ministerium für Ozeane und Fischerei belief sich das entsprechende Exportvolumen im Jahresverlauf bis 25. November auf 10,13 Milliarden Dollar.Es ist das erste Mal seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Jahr 1971, dass der Jahresexport über zehn Milliarden Dollar liegt.Das Exportvolumen wuchs im laufenden Jahr um 16,1 Prozent im Vorjahresvergleich. Das stellt den kräftigsten Zuwachs seit 2011 dar.Der größte Exportschlager war Seetang (Gim). Dieser wurde im Wert von über 600 Millionen Dollar in 113 Länder geliefert.Bei Kimchi und Ginseng werden Rekordexporte erwartet, weil diese Produkte aufgrund des gestiegenen Interesses an gesunden Lebensmitteln in den USA, Japan und südostasiatischen Ländern beliebt sind.