KBS-Umfrage: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Lee und Yoon

Photo : YONHAP News

Eine Umfrage von KBS sieht die Präsidentschaftskandidaten Lee Jae-myung und Yoon Seok-youl gleichauf.Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt hatte die Umfrage bei 1.000 Wahlberechtigten von Freitag bis Sonntag von Hankook Research durchführen lassen.Jeweils 35,5 Prozent würden Lee, den Kandidaten der regierenden Minjoo-Partei Koreas, oder Yoon Seok-youl von der führenden Oppositionspartei Macht des Volks wählen.Sim Sang-jeung von der Gerechtigkeitspartei kam auf 4,4 Prozent, Ahn Cheol-soo von der Partei des Volks auf 3,5 Prozent.Jedoch gaben jüngere Wählerinnen und Wähler mehrheitlich auch an, dass sie sich bis zum Wahltag noch anders entscheiden könnten. Von den unter 30-Jährigen haben sich 62 Prozent noch nicht endgültig auf einen Kandidaten festgelegt, von den Menschen in den 30ern rund 50 Prozent nicht.85 Prozent der Befragten erklärten, dass sie ganz bestimmt wählen gehen würden. Gewählt wird am 9. März 2022.Das Konfidenz-Niveau der Umfrage wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerrate mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.Die Ergebnisse (nur auf Koreanisch) sind im KBS-Internetauftritt unter folgendem Link einsehbar:https://news.kbs.co.kr/datafile/2021/11/20211129_Stk5aa.pdf