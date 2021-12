USA fordern von Nordkorea Einhaltung von UN-Resolutionen und Aufnahme von Verhandlungen

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat Nordkorea erneut aufgefordert, sich an die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zu halten und sich auf Verhandlungen mit den USA über die Denuklearisierung einzulassen.Entsprechendes sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Jalina Porter, am Montag (Ortszeit) vor der Presse. Es sei für die internationale Gemeinschaft wichtig, eine starke und einheitliche Botschaft auszusenden, dass Nordkorea Provokationen stoppen, sich an die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats halten und nachhaltige und intensive Verhandlungen mit den USA aufnehmen müsse.Die Äußerung erfolgte in Bezug auf einen Medienbericht, nach dem Kanada Dutzende von Schiffen entdeckt habe, die im Ostchinesischen Meer Schiff-zu-Schiff-Transfers durchführten, die möglicherweise mit Nordkorea zu tun hätten.Die internationale Gemeinschaft führt gemäß einer Resolution des Weltsicherheitsrats von 2017 Überwachungsaktivitäten durch, um Schiff-zu-Schiff-Transfers der von Nordkorea-Sanktionen betroffenen Güter wie Treibstoff auf hoher See zu verhindern. Daran haben sich bisher die USA, Japan, Großbritannien, Frankreich, Australien, Kanada und Neuseeland beteiligt. Deutschland machte Mitte November zum ersten Mal mit.