Vizeaußenminister trifft Opfer der Sexsklaverei der japanischen Armee

Vizeaußenminister Choi Jong-kun hat sich mit Opfern der Sexsklaverei des japanischen Militärs während des Zweiten Weltkriegs getroffen, um ihre Meinungen anzuhören.Das Außenministerium gab bekannt, dass der Vizeaußenminister am Montag und Dienstag Opfer der Sexsklaverei wie Lee Yong-soo und Park Pil-geun aufgesucht und Meinungen über Lösungsmöglichkeiten für die Trostfrauenfrage angehört habe.Eine von Lee geleitete Organisation, die sich für die Einschaltung des Internationalen Gerichtshofs in der Trostfrauenfrage einsetzt, gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass ein Treffen auf Wunsch des Außenministeriums am Montag hinter verschlossenen Türen erfolgt sei.Lee habe erneut vorgeschlagen, ein Lösungsverfahren im Einklang mit der UN-Antifolterkonvention einzuleiten. Choi habe geantwortet, dass das Ressort den Vorschlag überprüfen wolle, hieß es.Nach weiteren Angaben der Organisation drückte Lee den Wunsch aus, Präsident Moon Jae-in und Außenminister Chung Eui-yong zu treffen und mit ihnen zu sprechen. Choi habe gesagt, die Bitte werde übermittelt.Lee verlangt, ein in der UN-Antifolterkonvention vorgesehenes Schlichtungsverfahren durch zwischenstaatliche Mitteilungen im Ausschuss gegen Folter (CAT) einzuleiten, sollte Japan der Einschaltung des Internationalen Gerichtshofs nicht zustimmen.