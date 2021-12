Son Heung-min im ESPN-Ranking der besten hängenden Spitzen auf Platz sechs

Photo : YONHAP News

Son Heung-min von Tottenham Hotspur ist vom US-amerikanischen Sportsender ESPN zu einer der besten hängenden Spitzen der Welt gewählt worden.ESPN veröffentlichte am Dienstag die Ranglisten der zehn besten Fußballspieler auf den jeweiligen Positionen und die Liste der zehn besten Trainer.Son landete auf Platz sechs in der Liste der besten "Forwards". Der koreanische Fußballstar hatte 2019 im Ranking der Flügelspieler den fünften Platz belegt, 2020 im Ranking der hängenden Spitzen den siebten Platz.Zur weltbesten hängenden Spitze wurde Lionel Messi gewählt, gefolgt von Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Mohamed Salah und Neymar.Im Ranking der besten Stürmer liegt Robert Lewandowski an der Spitze, dahinter folgt Erling Haaland.