Erbschaftssteuer kann ab 2022 über zehn Jahre in Raten gezahlt werden

Photo : KBS News

Die Erbschaftssteuer kann ab dem kommenden Jahr maximal über zehn Jahre in Raten gezahlt werden.Entsprechende Revisionen von Steuergesetzen verabschiedete der parlamentarische Strategie- und Finanzausschuss am Dienstag.Demnach wird die maximal zulässige Dauer der Zahlung der Erbschaftssteuer in Jahresraten von derzeit fünf Jahren auf zehn Jahre verlängert.Die Zahlung in Jahresraten ist erlaubt, sollte die Höhe der Erbschaftssteuer 20 Millionen Won (16.900 Dollar) übertreffen. In den USA, Großbritannien und Deutschland sind Ratenzahlungen über einen Zeitraum von zehn Jahren möglich.Die verlängerte Frist gilt für den Eintritt der Erbfolge ab 1. Januar nächsten Jahres.