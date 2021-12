Nationaler Sicherheitsberater Suh reist morgen nach China

Photo : YONHAP News

Der nationale Sicherheitsberater Suh Hoon reist am Donnerstag in die chinesische Stadt Tianjin.Yang Jiechi, Mitglied des chinesischen Politbüros, habe Suh eingeladen, gab das Präsidialamt in Seoul bekannt.Suh werde mit Yang über Angelegenheiten von gegenseitigem Interesse, darunter die Beziehungen zwischen Südkorea und China, Fragen betreffend die koreanische Halbinsel sowie die regionale und globale Lage, umfangreich Meinungen austauschen, hieß es.Laut dem Präsidialamt stellt Suhs Chinabesuch einen Gegenbesuch für Yangs Visite in Südkorea im August 2020 dar. Damals waren die beiden in Busan zusammengekommen.Während des zweitägigen Aufenthalts des Sicherheitsberaters in China ist ein Gespräch mit Yang vorgesehen. Es wird erwartet, dass eine Erklärung des Endes des Koreakriegs ein wichtiges Gesprächsthema sein wird.Suh hatte Mitte Oktober die USA besucht und mit seinem US-Amtskollegen Jake Sullivan über die Kriegsende-Erklärung Meinungen ausgetauscht. Derzeit diskutieren Südkorea und die USA über den Wortlaut einer solchen Erklärung. Daher gilt es als sehr wahrscheinlich, dass Suh die chinesische Seite über den Verlauf der entsprechenden Diskussionen informieren und um deren Kooperation bitten wird.Ob sich China an der Kriegsende-Erklärung beteiligen wird, wird voraussichtlich ebenfalls zu den Diskussionsgegenständen zählen. Wie verlautete, hoffe China auf eine solche Beteiligung.Als weitere mögliche Themen gelten ein eventueller Besuch von Präsident Moon Jae-in bei den Olympischen Winterspielen im Februar in Peking und ein Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Südkorea.