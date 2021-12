Bericht: Über Hälfte der Hochschulen in Korea verschwinden bis 2046

Photo : YONHAP News

Über die Hälfte der Hochschulen in Südkorea können laut einer Prognose binnen 25 Jahren verschwinden.Das geht aus einem am Sonntag veröffentlichten Bericht hervor. Dieser wurde bei einem Expertenforum präsentiert, welches das Institut für soziale Entwicklung und Politikforschung der Seoul Nationaluniversität und das Koreanische Institut für Gesundheit und soziale Angelegenheiten veranstalteten.Dem Bericht zufolge wird erwartet, dass es im Zeitraum von 2042 bis 2046 190 Hochschulen im Land geben wird.Dieses Jahr verfügt Südkorea über insgesamt 385 Hochschulen. In 25 Jahren würden laut dem Bericht lediglich 49,4 Prozent davon noch existieren.Im Zeitraum von 2037 bis 2041 werde die Zahl der Einwohner im schulpflichtigen Alter in den Regionen mit Ausnahme von Seoul und Gyeonggi drastisch sinken. Ab 2042 werde die Bevölkerung im Hochschulalter geschrumpft sein. Die Hochschulen außerhalb der Hauptstadtregion würden deshalb einer Existenzkrise ausgesetzt sein, hieß es.In dem Bericht wurde die Besorgnis geäußert, dass sich die Bildungsqualität außerhalb der Hauptstadtregion verschlechtern werde und dass die Lücke zur Hauptstadtregion größer werde.Sozialwissenschaftsprofessor Kim Seok-ho von der Seoul Nationaluniversität sagte, dass angesichts der übermäßigen Konzentration der Bevölkerung, des Kapitals und der Industrie auf die Hauptstadtregion nun eine Anpassung dringend erforderlich sei.