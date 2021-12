Zahl der Omikron-Fälle steigt auf 24

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bislang erfassten Infektionen mit der Omikron-Variante in Südkorea hat sich gestern auf 24 verdoppelt. Bei sechs davon handelt es sich um aus dem Ausland eingeschleppte Fälle.Nach Behördenangaben wurden bis Mitternacht 4.325 Neuansteckungen innerhalb eines Tages bestätigt.Die Zahl der kritisch Erkrankten sank um 17 auf 727. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 41.Die Belegquote der Intensivbetten für Corona-Patienten liegt bei über 80 Prozent. Die Regierung will mehr Intensivbetten bereitstellen, damit bis zu 10.000 kritisch Erkrankte problemlos behandelt werden könnten.Unterdessen gelten ab heute vier Wochen lang strengere Corona-Maßnahmen.In der Hauptstadtregion dürfen demnach maximal sechs Menschen zusammenkommen. Es darf nur eine ungeimpfte Person dabei sein. In allen anderen Gebieten des Landes sind bis zu acht Personen erlaubt, davon ebenfalls maximal eine ungeimpfte Person.Das Covid-19-Pass-System wird auch in Restaurants, Cafés, Paukschulen, Internetcafés, Konzerthallen und Bibliotheken Pflicht. Ein Zutritt ist nur noch mit einem Impfnachweis oder einem negativen Coronatest möglich.Premierminister Kim Boo-kyum sagte, dass es sich bei einem Covid-19-Pass-System nicht um eine unfaire Diskriminierung von Ungeimpften handle. Es sei eine minimale Einigung, die zum Schutz der Gemeinschaft befolgt werden solle.Für das Pass-System gilt noch eine einwöchige Übergangsfrist. Ab dem 13. Dezember kann bei Missachtung der Vorschrift ein Bußgeld fällig werden.Das Pass-System gilt allerdings nicht, wenn eine Person ein Restaurant oder Café allein besucht. Dies ist dann auch Ungeimpften möglich.Die Regierung betont, dass die Auffrischungsimpfungen bei den älteren Bürgern sowie die erste und zweite Impfung bei den Jugendlichen noch nicht weit vorangeschritten seien. Die Regierung bittet die Bevölkerung um eine aktive Beteiligung an der Impfkampagne.