Besatzung deutscher Fregatte besucht JSA an innerkoreanischer Grenze

Photo : YONHAP News

Die Besatzung der deutschen Fregatte „Bayern“ hat die Gemeinsame Sicherheitszone (JSA), das Waffenstillstandsdorf Panmunjom, an der innerkoreanischen Grenze besucht.Das gab das UN-Kommando am Dienstag auf seiner Facebook-Seite bekannt.Der Besuch habe die Gelegenheit geboten, sich von dem Ort für den Dialog mit Soldaten der nordkoreanischen Armee einen unmittelbaren Eindruck zu verschaffen und die Funktionen des Waffenstillstands zu verstehen, die mit zum Frieden auf der koreanischen Halbinsel beitrügen, hieß es.Das deutsche Kriegsschiff der 3.600-Tonnen-Klasse war im August von Bremerhaven aus in See gestochen und gelangte durch das Mittelmeer und über Indien und Australien nach Ostasien. Die Fregatte lief am 2. Dezember für den Aufenthalt bis zum 6. Dezember im Hafen von Busan ein.Die „Bayern“ beteiligt sich seit Mitte November an der Überwachung illegaler Schiff-zu-Schiff-Transfers durch Nordkorea im Ostchinesischen Meer und vor der japanischen Küste. Der Einsatz erfolgt im Rahmen der Umsetzung der UN-Sanktionsresolutionen zu Nordkorea.Das nordkoreanische Außenministerium kritisierte am 14. November den Einsatz des deutschen Kriegsschiffs. Dies stelle einen offenkundig feindseligen Akt dar, der sich zur feindseligen Politik der USA geselle. Auch handele es sich um eine gewaltsame Verletzung der Autonomie Nordkoreas, hieß es.