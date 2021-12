„Squid Game“ erhält drei Nominierungen bei Critics´ Choice Awards

Photo : YONHAP News

Die Netflix-Serie „Squid Game“ hat drei Nominierungen bei den Critics´ Choice Awards erhalten.Die Critics Choice Association, die die Preise vergibt, gab am Montag die Nominierungen für die 27. Critics´ Choice Awards bekannt.Die koreanische Serie wurde für die Kategorien „Beste Dramaserie“ und „Beste fremdsprachige Serie“ nominiert. Lee Jung-jae, Hauptdarsteller von „Squid Game“, wurde als bester Schauspieler in einer Dramaserie nominiert.Bei den letztjährigen Critics´ Choice Awards wurde „Minari“ als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet. Yoon Yeo-jeong hatte zwar für ihre Rolle in dem Film die Nominierung als beste Nebendarstellerin erhalten, konnte den Preis jedoch nicht gewinnen.