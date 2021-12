Südkorea bekräftigt angesichts US-Boykotts Unterstützung für Erfolg der Olympischen Spiele in Peking

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat angesichts der Entscheidung der USA für einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking die Position betont, dass sie eine erfolgreiche Austragung der Spiele unterstützt habe.Die Regierung hoffe, dass die Olympischen Spiele 2022 in Peking zum Frieden und Wohlstand in Nordostasien und der Welt sowie zu den innerkoreanischen Beziehungen beitragen würden, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Choi Young-sam, am Dienstag vor der Presse.Er sagte zugleich, das Außenministerium habe zu einer Entscheidung der Regierung eines anderen Staates nichts zu sagen.Auf die Frage, ob Regierungsmitglieder zu den Spielen in Peking reisen würden, hieß es, dass noch nichts feststehe. Er bat, sich über Einzelheiten bei den zuständigen Behörden zu erkundigen.Wie verlautete, habe das Koreanische Sport- und Olympische Komitee auf eine Bitte der chinesischen Seite um die Liste der Teilnehmer an der Eröffnungszeremonie geantwortet, dass der Minister für Kultur, Sport und Tourismus, des zuständigen Ressorts, teilnehmen werde.