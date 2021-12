Präsident Moon besucht vom 12. bis 15. Dezember Australien

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in reist am Sonntag zu einem Staatsbesuch nach Australien.Präsident Moon werde auf Einladung von Premierminister Scott Morrison vom 12. bis 15. Dezember Australien einen Staatsbesuch abstatten, teilte die Sprecherin des Präsidialamtes, Park Kyung-mee, am Dienstag vor der Presse mit.Es wird der erste Staatsbesuch eines südkoreanischen Staatsoberhauptes in Australien seit 2009 sein.Das Präsidialamt erläuterte, dass Moon der erste ausländische Staats- oder Regierungschef sei, den Australien seit Beginn der Corona-Krise im März 2020 einlädt.Moon wird am Montag in Canberra zu einem Spitzentreffen mit Morrison zusammenkommen. Er wird auch an einer offiziellen Begrüßungsfeier, einem Staatsessen und einem Abendessen mit australischen Veteranen des Koreakriegs teilnehmen.Moon wird am 14. Dezember Sydney besuchen und mit Unternehmern über die Lieferketten für wichtige Mineralien diskutieren.Südkorea und Australien feiern dieses Jahr das 60. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.