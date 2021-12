Skilangläuferin Lee Chae-won qualifiziert sich für Olympische Winterspiele in Peking

Photo : YONHAP News

Skilangläuferin Lee Chae-won hat sich für die Olympischen Winterspiele in Peking qualifiziert.Für die 40-Jährige sind es bereits die sechsten Winterspiele. So viele Olympia-Teilnahmen hat aus Südkorea bislang niemand geschafft.Lee löste ihr Olympia-Ticket am Montag beim Fernost-Cup im südkoreanischen Pyeongchang im Rennen über 5 Kilometer mit einer Zeit von 14:33,8 Minuten.Bei dem Ausscheidungsturnier des südkoreanischen Skiverbandes hatte Lee am Sonntag noch den zweiten Platz belegt, liegt mit ihrem Gesamtergebnis aber an der Spitze. Die Zweitplatzierte Lee Eui-jin wird in Peking ebenfalls an den Start gehen.Lee Chae-won war nach den Pyeongchang-Spielen aus dem Nationalteam zurückgetreten.Erst vor kurzem hatte sie beschlossen, doch noch einmal bei Olympia starten zu wollen.Bei den Männern konnten sich Kim Min-woo und Chung Jong-won Olympia-Startplätze im Skilanglauf sichern.