Fußball: Son Heung-min und Ji So-yun zum sechsten Mal als Spieler des Jahres ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Fußballstars Son Heung-min und Ji So-yun sind vom Koreanischen Fußballverband (KFA) zu den Spielern des Jahres gekürt worden.Die KFA gab am Mittwoch bekannt, dass Son und Ji bei einer Umfrage zu den besten südkoreanischen Spielern des Jahres den ersten Platz jeweils bei den Fußballern und den Fußballerinnen belegt hätten.Damit wurden sowohl Son als auch Ji zum sechsten Mal ausgezeichnet und erneuerten jeweils die Rekorde, die sie selbst aufgestellt hatten.Son erzielte in der Saison 2020-2021 für Tottenham Hotspur in der englischen Premier League insgesamt 22 Tore und stellte damit einen neuen persönlichen Rekord auf. Er erzielte vier Tore in sieben Länderspielen und wurde der erfolgreichste Torschütze in der südkoreanischen Nationalmannschaft.Ji spielt für Chelsea in der Football Association Women´s Super League in England und trug zu den Liga- und Pokalsiegen ihres Teams bei. Auch verhalf sie Chelsea zum zweiten Platz in der UEFA Champions League. Sie zeigte zudem eine starke Leistung in der Frauen-Nationalmannschaft.