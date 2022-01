Regierung will für Förderung der Impfstoffindustrie bis 2024 6,3 Billionen Won investieren

Photo : YONHAP News

Die Regierung will bis 2024 6,3 Billionen Won (5,3 Milliarden Dollar) ausgeben, um Anlageinvestitionen des Privatsektors in der Impfstoffindustrie zu unterstützen.Das sagte Finanzminister Hong Nam-ki am Donnerstag bei einer Regierungssitzung zu Innovation und Wachstum von drei Schlüsselindustrien – Systemhalbleiter, BioHealth und Zukunftsautos. Ziel sei es, die Impfstoffindustrie zu einem Schlüsselsektor wie die Halbleiterindustrie zu fördern, hieß es.Die Regierung wolle noch im ersten Halbjahr dieses Jahres die Kommerzialisierung des ersten einheimischen Covid-19-Impfstoffs verwirklichen und die Entwicklung verschiedener Arzneimittel, einschließlich oral einzunehmender, unterstützen. Sie wolle dieses Jahr ein Rahmengesetz zur Förderung der BioHealth-Industrie einführen und Maßnahmen zur Innovation in Bezug auf Arbeitskräfte ausarbeiten, um ein Ökosystem für diese Branche zu schaffen, sagte Hong.Die Regierung beschloss darüber hinaus, vielseitige Fördermaßnahmen wie steuerliche Vergünstigungen für die drei Schlüsselindustrien und die Branchen Daten, Netzwerk und künstliche Intelligenz anzubieten.Das Exportvolumen in den drei Schlüsselindustrien belief sich letztes Jahr auf 63 Milliarden Dollar.