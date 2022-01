Südkorea fordert angesichts US-Sanktionen Nordkorea zur Rückkehr zum Dialog auf

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat Nordkorea aufgefordert, die Situation nicht weiter zu verschlechtern, sondern zum Dialog zurückzukehren.Entsprechendes sagte ein Beamter des Außenministeriums am Donnerstag, nachdem die US-Regierung sechs Nordkoreaner wegen der Beteiligung an Nordkoreas Programm für ballistische Raketen auf ihre Sanktionsliste gesetzt hatte.Der Beamte teilte die Einschätzung mit, dass der Schritt die bisherige Position der USA widerspiegeln würde, dass für eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel der Dialog und die Umsetzung der Sanktionen gegen Nordkorea zugleich unerlässlich seien.Die USA hielten konsequent an der Position fest, dass sie für Gespräche mit Nordkorea offen seien und bis zur Erreichung einer vollständigen Denuklearisierung die vorhandenen Nordkorea-Sanktionen kontinuierlich umsetzen würden, erläuterte er.Er fügte hinzu, Südkorea und die USA würden in enger Kooperation ihre Bemühungen um die Wiederaufnahme von Gesprächen zur grundlegenden Lösung der nordkoreanischen Nuklearproblematik fortsetzen. Man fordere Nordkorea auf, in Reaktion darauf weitere Maßnahmen für eine Verschlechterung der Situation zu unterlassen und zum Dialog zurückzukehren.