Lee und Yoon einigen sich auf erste TV-Debatte diesen Monat

Photo : YONHAP News

Die Präsidentschaftskandidaten der regierenden und der wichtigsten Oppositionspartei haben sich darauf geeinigt, noch in diesem Monat vor den Feiertagen zum Mondneujahr eine bilaterale Fernsehdebatte zuführen.Die Abgeordneten Park Ju-min von der regierenden Demokratischen Partei (DP) und Sung Il-jong von der wichtigsten Oppositionspartei Macht des Volkes (PPP) gaben am Donnerstag die Vereinbarung nach Verhandlungen früher am Tag bekannt.Laut Vereinbarung werden große Fernsehsender die Debatte, die ein breites Themenspektrum abdecke, übertragen.Beide Seiten beschlossen auch, die Gespräche über andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Sitzung fortzusetzen.Die Debatte findet getrennt von mindestens drei Fernsehdebatten statt, die von der Nationalen Wahlkommission während des offiziellen Wahlkampfzeitraums, der am 15. Februar beginnen wird, vorgesehen sind.Zuvor hatten der Präsidentschaftskandidat der DP, Lee Jae-myung, und sein Mitbewerber von der PPP, Yoon Suk Yeol, einen Konsens über die Notwendigkeit erreicht, in mehr als drei Fernsehdebatten gegeneinander anzutreten.