„Baby Shark Dance” erreicht als erstes YouTube-Video zehn Milliarden Aufrufe

Photo : YONHAP News

„Baby Shark Dance“ hat als erstes Video in der Welt zehn Milliarden Aufrufe auf YouTube erreicht.Das teilte das koreanische Unternehmen The Pinkfong Company am Donnerstag mit, von dem das Musikvideo stammt.„Baby Shark Dance“ überbietet damit das Musikvideo zu „Despacito“ auf Platz zwei um 2,3 Milliarden Klicks.„Baby Shark Dance“, ein Video zum erfolgreichen Kinderlied „Baby Shark“ mit Tanzbewegungen, wurde im Juni 2016 zum ersten Mal veröffentlicht. Das Video gelangte im November 2020 an die Spitze bei der Anzahl der Aufrufe auf YouTube. Es blieb seitdem den 15. Monat in Folge Spitzenreiter. Die Marke von zehn Milliarden Klicks wurde gegen 16 Uhr am Donnerstag durchbrochen.Die Klickzahl übertreffe die Weltbevölkerung von 7,8 Milliarden Menschen bei weitem, die gesamte Zeit der Wiedergabe entspreche 43.000 Jahre, hieß es.