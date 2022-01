JCS: Nordkorea feuert zwei als ballistische Raketen vermutete Projektile ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Freitagnachmittag zwei als ballistische Kurzstrecken-Raketen vermutete Projektile abgefeuert.Das teilte der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas mit.Die neuen Starts aus dem Gebiet um Uiju ins Ostmeer erfolgten um 14.41 und 14.52 Uhr, drei Tage nach dem letzten, zweiten Raketenstart in diesem Jahr.Der JCS geht von einer Flughöhe von 36 Kilometern und einer Flugdistanz von 430 Kilometern aus.Wie verlautete, nähmen die Nachrichtendienste Südkoreas und der USA derzeit eine präzise Analyse des genauen Abschussorts und technischer Daten der Projektile vor.Nach jüngsten Tests hatte Nordkorea behauptet, dass es Hyperschallraketen erfolgreich abgefeuert habe.Nordkorea hatte sich heute Vormittag in einer Stellungnahme den jüngst verhängten neuen Sanktionen der USA widersetzt und davor gewarnt, dass es noch stärker und klarer reagieren werde, sollten die USA eine solche konfrontative Haltung einnehmen.