Behörden wollen für größeren Einsatz von Anti-Corona-Pillen Verschreibungskriterien verbessern

Photo : YONHAP News

Die für die Seuchenkontrolle zuständigen Behörden wollen die Verschreibungskriterien und Verfahren verbessern, damit oral einzunehmende Medikamente gegen Covid-19 häufiger zum Einsatz kommen.Die Absicht teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Son Young-rae, am Mittwoch mit.Die Anti-Corona-Pille befinde sich sozusagen in einer Eingewöhnungsphase vor Ort. Es komme daher dazu, dass nicht viele Pillen verabreicht würden, sagte Son.Man gehe davon aus, dass derzeit in Bezug auf die Verschreibungskriterien oder das Verfahren eine gewisse Einübung erforderlich sei. Sollte diese Phase überwunden sein, würden Verschreibungen noch reger, hieß es.Die Regierung hatte erläutert, dass die inzwischen ausgelieferten Dosen der Anti-Corona-Pille von Pfizer, Paxlovid, für bis zu 1.000 Personen am Tag ausreichten. Seit dem Beginn der Verabreichung von Paxlovid am 14. Januar in Südkorea wurden jedoch bis zum 16. Januar lediglich 39 Menschen damit versorgt.