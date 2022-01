Seoul verfolgt Entwicklungen in Nordkorea mit Spannung

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium verfolgt eine Reihe von Entwicklungen in Nordkorea mit Spannung und Aufmerksamkeit.Entsprechendes sagte ein Ministerialer am Donnerstag angesichts einer Frage nach der Position dazu, dass Nordkorea im neuen Jahr eine Reihe von Raketentests unternommen und nun die Überprüfung der Wiederaufnahme von seit 2018 ausgesetzten Tests von Atomwaffen und Interkontinentalraketen (ICBM) angedeutet hat.Die Regierung werde sich gründlich auf eine mögliche weitere Verschlechterung der Situation vorbereiten, sagte der Beamte. Zugleich forderte er mit Blick auf Nordkorea die Wiederaufnahme des Dialogs. Dialog und Diplomatie wären die einzige Lösung, um nicht in die vergangene Situation, in der sich die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zugespitzt und sich die innerkoreanischen Beziehungen verschlechtert hätten, zurückzufallen, sondern in die Zukunft des Friedens zu schreiten.Er lehnte jedoch ab, sich zur Möglichkeit zu äußern, dass Nordkorea die Beendigung des Moratoriums für Atom- und ICBM-Tests in die Tat umsetzen wird. Man wolle über die Absicht Nordkoreas oder dessen nächsten Schritt nicht im Voraus urteilen, hieß es.