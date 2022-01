USA und Japan bekräftigen Engagement für vollständige Denuklearisierung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Die USA und Japan haben in einer gemeinsamen Erklärung ihren Willen für eine vollständige, überprüfbare und unwiderrufliche Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel bekräftigt.In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung sagten beide Seiten, sie engagierten sich in Übereinstimmung mit den einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats nachdrücklich für den vollständigen, überprüfbaren und irreversiblen Abbau von Nordkoreas Atomwaffen, weiteren Massenvernichtungswaffen sowie ballistischen Raketen jeder Reichweite und der damit zusammenhängenden Programme sowie Einrichtungen.Man fordere Nordkorea auf, sich an allen einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zu halten und baldigst die Sicherheitsklauseln des Atomwaffensperrvertrags und der Internationalen Atomenergiebehörde zu befolgen, hieß es weiter.