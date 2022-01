Urnengrabanlagen in Innenräumen in Seouls Friedhöfen schließen während Feiertage zum Mond-Neujahr

Photo : YONHAP News

Die Urnengrabanlagen in Innenräumen in vier städtischen Friedhöfen Seouls werden während der Feiertage zum Mond-Neujahr nicht zugänglich sein.Seoul Facilities Corporation, ein öffentliches Unternehmen für die Verwaltung von Einrichtungen in Seoul, teilte die Entscheidung mit, die Urnenfriedhöfe in Innenräumen im Zeitraum vom 29. Januar bis 2. Februar zu schließen, um eine Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern.Während dieses Zeitraums werden keine Shuttlebusse von und zu den Friedhöfen eingesetzt. Die Zahl der Besucher an einem Grab wird auf sechs Personen begrenzt.Das Unternehmen rief die Öffentlichkeit auf, möglichst auf einen Grabbesuch zu verzichten und stattdessen den Dienst einer Cyber-Trauerstätte zu nutzen, der einen Grabbesuch und ein Ahnenritual online ermöglicht.