Experte: Nordkorea hält gesprengtes Atomtestgelände in Punggye-ri instand

Photo : YONHAP News

Nordkorea hält laut einer Experteneinschätzung sein Atomtestgelände in Punggye-ri immer noch instand, obwohl es einen Teil der dortigen Tunnel im Jahr 2018 gesprengt hatte.Entsprechendes habe Olli Heinonen, Distinguished Fellow der US-Denkfabrik Stimson Center, in einem Interview gesagt, berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) am Montag.Heinonen stütze sich dabei auf aktuelle Satellitenaufnahmen, auf denen Reifenspuren, geräumter Schnee und ähnliches zu erkennen seien.Der frühere stellvertretende Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) vertrete die Einschätzung, dass Nordkorea einige bei der Sprengung im Jahr 2018 unzerstört gebliebene Tunnel für weitere Atomtests nutzen könnte.Nordkorea hatte im Mai 2018 in Anwesenheit von ausländischen Journalisten einen Teil der Tunnel auf dem Atomtestgelände in Punggye-ri gesprengt.Zuvor hatte das Land in einer Plenarsitzung der Arbeiterpartei ein Moratorium für Tests von Atomwaffen und Interkontinentalraketen (ICBM) beschlossen und den Abbau des Testgeländes in Punggye-ri angekündigt.