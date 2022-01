Eiskunstlauf: Cha Jun-hwan gewinnt Gold bei Vier-Kontinente-Meisterschaften

Photo : YONHAP News

Cha Jun-hwan hat als erster Südkoreaner bei den Vier-Kontinente-Meisterschaften der Internationalen Eislaufunion (ISU) die Goldmedaille im Herren-Einzel gewonnen.Für seine Kür am Sonntag bekam der 20-Jährige in der estnischen Hauptstadt Tallinn 174,26 Punkte. Mit insgesamt 273,22 Punkten siegte er vor dem Japaner Kazuki Tomono.Cha hatte bereits nach dem Kurzprogramm mit 98,96 Punkten und neuer persönlicher Bestleistung das Klassement angeführt.Cha ist der erste Südkoreaner, der bei den Vier-Kontinente-Meisterschaften eine Medaille im Herren-Einzel gewinnen konnte.Auch wenn Stars wie Yuzuru Hanyu und Nathan Chen fehlten, darf der Südkoreaner nach seiner guten Darbietung bei den Vier-Kontinente-Meisterschaften für die Olympischen Winterspiele in Peking zuversichtlich sein.Im Damen-Einzel gewann Chas Landsmännin Lee Hae-in die Silbermedaille.