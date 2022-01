Sport Südkoreanische Hockey-Damen erreichen Halbfinale des Asia Cups

Die südkoreanische Hockey-Nationalmannschaft der Damen hat beim Asia Cup das Halbfinale erreicht.



Beim 10. Women´s Hockey Asia Cup in der omanischen Hauptstadt Maskat gelang Südkorea im dritten Vorrundenspiel gegen Thailand ein 6:0-Sieg.



Südkorea gewann alle drei Spiele und blieb ohne Gegentor. Damit rückt das Team als Tabellenführer in Gruppe B ins Halbfinale vor. Gegner dort ist am Mittwoch Indien, der Zweitplatzierte in Gruppe A.



Mit dem Vorstoß ins Halbfinale qualifizierte sich Südkorea automatisch für den World Cup, der im Juli in Spanien und den Niederlanden stattfinden soll. Es wäre seit 1990 die neunte WM-Teilnahme in Folge.



Südkoreas Hockey-Frauen hatten zuletzt 1999 den Asia Cup gewonnen.



Das Finale und das kleine Finale sind am Freitag geplant.