Umfrage: Junge Menschen in ASEAN-Staaten vertrauen Südkorea am stärksten

Photo : YONHAP News

Südkorea ist das Land, dem junge Menschen in den Mitgliedsländern des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN am stärksten vertrauen.Demgegenüber nannten junge Koreaner die Vereinigten Staaten als Land, dem sie das größte Vertrauen entgegenbringen.Das ergab eine Umfrage zu gegenseitigen Auffassungen von jungen Menschen Südkoreas und der ASEAN, die das ASEAN-Korea Centre durchführte.Laut den am Dienstag veröffentlichten Ergebnissen antworteten 93,6 Prozent der befragten jungen ASEAN-Bürger, dass sie Südkorea am meisten vertrauten. Von den in Südkorea lebenden Befragten aus den ASEAN-Staaten gaben 96,7 Prozent diese Antwort. Es waren mehrere Antworten möglich.Für jeweils 92 und 87,6 Prozent der Befragten in der ASEAN sind Japan und Australien vertrauenswürdig. Beide Länder erreichten bei der in Südkorea lebenden Gruppe aus den ASEAN-Staaten jeweils 88,2 und 91,7 Prozent.Dagegen hatten beide Gruppen mit jeweils 57,9 und 38,9 Prozent in China nur geringes Vertrauen.Bei den befragten jungen Südkoreanern erfreute sich ASEAN mit 64,4 Prozent eines größeren Vertrauens als Japan (39 Prozent) und China (16,7 Prozent). Der Staatenbund lag jedoch hinter den USA und Australien, die jeweils auf 82,7 und 80,1 Prozent kamen.Befragt wurden im letzten August und September 1.800 junge Menschen, die in neun ASEAN-Mitgliedstaaten ausschließlich Myanmars leben, und 500 aus der ASEAN, die in Südkorea leben. Auch wurden 1.000 junge Südkoreaner befragt.ASEAN umfasst zehn südostasiatische Staaten, darunter Indonesien, Malaysia, Thailand und die Philippinen. Der Staatenbund zählt 660 Millionen Einwohner, das Bruttoinlandsprodukt belief sich im Jahr 2020 auf 3,1 Billionen Dollar.