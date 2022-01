Ausländerzahl in Südkorea sinkt wegen Corona-Pandemie unter zwei Millionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Ausländer in Südkorea ist infolge des pandemiebedingten starken Rückgangs der Zahl der einreisenden Ausländer unter zwei Millionen gefallen.Laut dem statistischen Monatsbericht des Einwanderungsdiensts des Justizministeriums für Dezember 2021 halten sich mit Stand Ende letzten Jahres eine Million 956.000 Ausländer im Land auf. Die Zahl ist gegenüber dem Vorjahr um 80.000 Personen oder 3,9 Prozent gesunken.Verglichen mit 2019, als der bisherige Höchststand von 2,52 Millionen erreicht worden war, brach die Zahl um 570.000 oder 23 Prozent ein.Die Zahl der Ausländer, die illegal im Land leben, sank um 0,9 Prozent im Vorjahresvergleich auf 388.000.Die größte Gruppe der Ausländer stellen Chinesen, einschließlich solcher koreanischer Abstammung. In Südkorea gibt es insgesamt 840.000 Chinesen, darunter 614.000 mit koreanischen Wurzeln. Dahinter folgen Vietnamesen, von denen 208.000 in Südkorea leben, Thailänder (171.000) und US-Amerikaner (140.000).Letztes Jahr bewarben sich 21.160 Ausländer um die südkoreanische Staatsangehörigkeit und 13.636 erwarben diese. Den größten Anteil der erfolgreichen Bewerber machten Chinesen mit 5.145 Personen aus, gefolgt von 4.225 Vietnamesen.