Aufgedeckte Drogenschmuggel-Fälle erreichen letztes Jahr mit 1.272 Kilogramm Rekordhoch

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind letztes Jahr so viele Drogenschmuggel-Fälle wie noch nie zuvor aufgedeckt worden.Die Menge der entdeckten Drogen erreichte ebenfalls den bisher höchsten Stand.Der Zolldienst des Landes teilte mit, dass im vergangenen Jahr bei Drogenkontrollen an der Zollgrenze insgesamt 1.045 Fälle entdeckt worden seien, in denen insgesamt 1.272 Kilogramm Drogen ins Land geschmuggelt werden sollten.Verglichen mit einem Jahr zuvor stieg die Zahl der Schmuggelversuche um das 1,5-Fache, die Menge der Drogen um das 8,5-Fache. Damit wurde jeweils der bisher höchste Stand erreicht.Nach weiteren Angaben nahm aufgrund der Ausbreitung der Corona-Pandemie die Zahl der Drogenschmuggelversuche per Auslandssendung und Expressfracht rapide zu. Dass die entdeckte Menge so kräftig stieg, habe auch damit zu tun, dass es im April und Oktober Fälle gab, in denen jeweils 400 Kilogramm Drogen sichergestellt wurden.Weil es infolge der Pandemie weniger Auslandsflüge gab, hätten sich Schmuggler auf Auslandssendungen, Expressfracht und Seefracht konzentriert.