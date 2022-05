Südkorea meldet 32.451 Corona-Neuinfektionen

Photo : Getty Images Bank

Die Zahl der täglich erfassten Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist erneut gesunken und hat den zweiten Tag in Folge unter 40.000 gelegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention teilte am Freitag mit, dass am Donnerstag 32.451 neue Fälle bestätigt worden seien.Bislang wurden insgesamt 17.727.086 Infektionsfälle im Land erfasst.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 52 auf 23.606. Die Sterblichkeitsrate liegt bei 0,13 Prozent.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten fiel um sieben auf 347. Der Wert war im Vergleich zum täglichen Durchschnitt in der Vorwoche (1. bis 7. Mai) um 94 niedriger.