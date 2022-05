Laut Schätzung drohen in Nordkorea bis zu 34.000 Todesfälle wegen Covid-19

Photo : KBS News

In Nordkorea könnten einer Schätzung zufolge etwa 34.000 Menschen wegen Covid-19 sterben.Die Zahl nannte der Medizinprofessor Oh Myoung-don von der Seoul Nationaluniversität bei einem Seminar zum Omikron-Ausbruch in Nordkorea am Montag.Oh hatte auf der Grundlage der Einwohnerzahl Nordkoreas und der unterschiedlichen Sterberaten je nach Alter ausgerechnet, dass es in Nordkorea bis zu 34.540 Todesfälle wegen Covid-19 geben könnte.Als Grundlage für seine Berechnungen dienten ein Schätzwert der Vereinten Nationen zur Einwohnerzahl Nordkoreas und die Sterberaten in Hongkong während der Omikron-Welle. Werde dazu noch das im Vergleich zu Hongkong schlechtere medizinische Umfeld berücksichtigt, sei die genannte Zahl eine eher konservative Schätzung, erläuterte der Professor.Sollte von einer Verdopplung der Fallzahlen alle zwei bis drei Tage ausgegangen werden, müsste es in Nordkorea etwa Mitte April zum Ausbruch der Omikron-Variante gekommen sein, hieß es weiter.Nordkorea habe gemeldet, dass bis zum 15. Mai 1,21 Millionen Menschen Fiebersymptome gezeigt hätten. Lege man eine Verdopplungszeit von drei Tagen zugrunde, müsste es am 15. April 1.213 Patienten gegeben haben, berichtete der Mediziner.