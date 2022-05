US-Senat bekräftigt mittels Resolution Wichtigkeit von Bündnissen

Photo : YONHAP News

Der US-Senat hat mittels einer Resolution die Wichtigkeit von Bündnissen bekräftigt.Die Verabschiedung der Resolution erfolgte laut Medienberichten in den USA und Südkorea am Mittwoch der Vorwoche.Eine besondere Bedeutung komme ihr zu, weil US-Präsident Joe Biden diese Woche Südkorea und Japan besucht.In der Resolution wird die Regierung aufgerufen, die Verpflichtungen gegenüber den Verbündeten im Indopazifik und in Europa zu bekräftigen sowie das Engagement gegenüber den Verbündeten Südkorea, Japan, Australien und der Nato zu vertiefen und erweitern.Insbesondere die Allianz mit Südkorea wurde hervorgehoben. Diese sei für Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der indopazifischen Region entscheidend. Eine enge Zusammenarbeit mit Südkorea sei außerdem wegen der von Nordkorea ausgehenden Gefahren entscheidend.Auch müsse die Biden-Regierung sicherstellen, dass über die Erfordernisse einer erweiterten Abschreckung nachgedacht werde, um die Vorzüge einer Nichtweitergabe von Atomwaffen zu bewahren, Verbündete rückzuversichern und, falls notwendig, auf Bedrohungen für die Verbündeten und Partner mit nuklearen und konventionellen Waffen antworten zu können.