WHO warnt vor rapider Ausbreitung von Covid-19 in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) besteht die Gefahr, dass sich Covid-19 in Nordkorea rapide ausbreiten wird.Die WHO teilte in einer Erklärung am Montag (Ortszeit) die entsprechende Warnung mit. Sie wies darauf hin, dass in Nordkorea noch keine Impfungen gegen das Coronavirus begonnen haben.Die Organisation sei demnach über den Ausbruch von Covid-19 in Nordkorea besorgt. Die WHO sei bereit, der nordkoreanischen Regierung Unterstützung anzubieten.Sie warte auf Informationen aus Nordkorea zur Verbreitung von Covid-19, hieß es weiter.