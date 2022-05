Fast 100.000 Menschen in Korea besitzen Kryptogelder im Wert von mindestens 100 Millionen Won

Photo : KBS News

Fast 100.000 Menschen in Südkorea besitzen Kryptowährungen im Wert von mindestens 100 Millionen Won.Das teilte die Finanzdienstekommission am Donnerstag mit, während der Absturz der in Korea entwickelten Kryptowährungen Luna und TerraUSD (UST) weltweit Kryptobörsen ins Schwanken brachte.Mit Stand Ende Dezember letzten Jahres lag die Zahl der tatsächlichen Kunden an den inländischen Börsen für virtuelle Vermögenswerte bei 5,58 Millionen. 94.000 Menschen oder 1,7 Prozent verfügen über Kryptowährungen im Wert von mindestens 100 Millionen Won (etwa 78.000 Dollar).90.000 von ihnen besitzen Kryptowährungen im Wert von unter einer Milliarde Won (etwa 780.000 Dollar), während bei 4.000 Menschen der Wert eine Milliarde Won oder höher beträgt.Bei 730.000 Anlegern liegt der entsprechende Wert zwischen zehn Millionen und 100 Millionen Won. Ihr Anteil erreicht 13 Prozent.1,63 Millionen Menschen oder 29 Prozent investierten mindestens eine Million Won, aber weniger als zehn Millionen Won. Bei 2,76 Millionen Menschen oder 49 Prozent liegt das Volumen unter einer Million Won (780 Dollar).Die Finanzbehörden arbeiten anlässlich des Luna-Crashs mit höherem Tempo an einem Rahmengesetz zu digitalem Vermögen. Sie führen eine intensive Kontrolle der Entwicklungen bei eventuell gefährlichen Kryptowährungen wie Stablecoins durch. Auch werden die inländischen Kryptobörsen unter die Lupe genommen.