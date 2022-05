Actionfilm „The Roundup“ startet mit Pandemie-Rekord im Kino

Photo : YONHAP News

Der Actionfilm „The Roundup“ ist am ersten Tag mit über 460.000 Zuschauern beim Kartenverkauf an die Spitze gelangt.Laut Daten des integrierten Ticketverkaufsnetzes des Korean Filmrats (KOFIC) am Donnerstag lockte der Film am Mittwoch, dem Tag des Kinostarts, 467.000 Zuschauer in die Kinos.Das entspreche dem höchsten Stand unter den koreanischen Produktionen seit dem Ausbruch der Pandemie, teilte der Filmverleih ABO Entertainment mit. Auch sei damit der Erfolg des Films „Ashfall“ übertroffen worden, der am Debüttag auf etwa 450.000 Zuschauer gekommen sei.„The Roundup“, ein Nachfolgefilm des Hits „The Outlaws“ aus dem Jahr 2017, handelt von einer Operation eines Teams um den Kripobeamten Ma Seok-do, gespielt von Ma Dong-seok, bei der eine kriminelle Bande in Vietnam geschnappt werden soll.