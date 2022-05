Nationales Ein Toter und neun Verletzte bei Explosion von Raffinerie in Ulsan

Bei einer Explosion einer Raffinerie in Ulsan ist eine Person ums Leben gekommen.



Neun weitere Personen wurden verletzt.



Der Verstorbene und zehn Kollegen hätten Reparaturarbeiten an der Alkylierungsanlage der Raffinerie S-Oil Corp. durchgeführt als sich das Unglück am Donnerstag um 20.52 Uhr ereignete, teilte die örtliche Feuerwehr mit.



Die Verletzten hätten teils schwere Verbrennungen erlitten und seien ins Krankenhaus gebracht worden.



Insgesamt hätten sich zum Unglückszeitpunkt 26 Menschen dort aufgehalten, darunter 14 Mitarbeiter von S-Oil.



Auch am Freitagmorgen war das Feuer noch nicht gelöscht.



Der CEO von S-Oil, Hussain A. Al-Qahtani, will laut Unternehmensangaben heute in Ulsan eine Pressekonferenz geben und sich für das Unglück entschuldigen.