Son Heung-min erster asiatischer Torschützenkönig in der Premier League

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Fußballnationalspieler Son Heung-min ist als erster Asiat Torschützenkönig in der englischen Premier League geworden.Der Stürmer sicherte sich gemeinsam mit Liverpools Stürmer Mohamed Salah den Goldenen Schuh. Beide erzielten in dieser Saison 23 Ligatreffer.Son traf am Sonntag beim Saisonfinale gegen Norwich City zwei Mal. Seine Mannschaft gewann auswärts im Stadion Carrow Road in Norwich mit 5:0.Tottenham wurde damit Vierter und qualifizierte sich für die Champions League.Am Freitag war Son außerdem vom Sender Eurosport zum Spieler der Saison gekürt worden.