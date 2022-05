Ausländer tätigen dieses Jahr Nettoverkäufe von fast 15 Billionen Won an Südkoreas Börse

Photo : YONHAP News

Ausländer haben im laufenden Jahr an der koreanischen Börse im großen Stil verkauft.Laut dem Börsenbetreiber Korea Exchange am Sonntag tätigten ausländische Anleger bis zum 20. Mai Nettoverkäufe in Höhe von 14,8 Billionen Won (knapp zwölf Milliarden Dollar). An der Hauptbörse Kospi waren es 11,8 Billionen Won und am Technologiemarkt Kosdaq drei Billionen Won.Im März erreichte das Volumen der Nettoverkäufe am Kospi-Markt 5,1 Billionen Won (vier Milliarden Dollar), was der höchste Monatsstand seit August letzten Jahres war. Im April wurden Nettoverkäufe in Höhe von 4,9 Billionen Won (knapp 3,9 Milliarden Dollar) getätigt.Ausländer verkauften vor allem Aktien von Samsung Electronics und LG Energy Solution, die an der koreanischen Börse bei der Marktkapitalisierung auf Platz eins und zwei rangieren. Im laufenden Jahr verkauften Ausländer Aktien von Samsung Electronics im Wert von 5,16 Billionen Won.Auch institutionelle Anleger tätigten im bisherigen Jahresverlauf Nettoverkäufe, und zwar in Höhe von neun Billionen Won (sieben Milliarden Dollar).Der Kospi-Index verlor dieses Jahr 11,36 Prozent, der Kosdaq 14,9 Prozent.