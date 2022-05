Einreisende dürfen statt PCR-Test Antigen-Schnelltest machen

Photo : YONHAP News

Inmitten des sich stabilisierenden Infektionsgeschehens in Südkorea ist das Einreiseverfahren vereinfacht worden.Ab heute wird für die Einreise auch ein negatives Ergebnis eines Antigen-Schnelltests für Fachpersonal anerkannt, während Einreisende bisher einen negativen PCR-Test vorzeigen mussten.Ab dem 1. Juni brauchen Einreisende innerhalb von drei Tagen nach der Einreise nur einen PCR-Test zu machen. Ein Antigen-Schnelltest am 6. oder 7. Tag wird keine Pflicht mehr sein, sondern wird lediglich empfohlen.Demgegenüber wird an der siebentägigen Isolationspflicht für Corona-Infizierte vier weitere Wochen lang, und zwar bis zum 20. Juni festgehalten.Die für die Seuchenbekämpfung zuständigen Behörden wollen die Entwicklungen weiter beobachten und dann über eine eventuelle Aufhebung der Pflicht entscheiden.In Pflegekrankenhäusern und -einrichtungen werden Besuche für eine Weile weiter erlaubt sein, nachdem sie anlässlich des Familienmonats bereits vorläufig zugelassen wurden. Auch Ungeimpfte, bei denen eine Schutzimpfung wegen befürchteter unerwünschter Reaktionen kaum möglich ist, sind ab heute als Besucher in solchen Einrichtungen zugelassen.