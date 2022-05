Börse in Seoul kann leicht vorrücken

Photo : YONHAP News

Die Hauptbörse in Seoul hat am Montag leicht vorrücken können.Der Kospi legte um 0,31 Prozent auf 2.647,38 Zähler zu.Grund für den Anstieg seien die Hoffnung auf eine Verlangsamung der Inflation sowie die teilweisen Lockerungen der Corona-Lockdowns in China, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der schwankende US-Markt scheine die koreanische Börse belastet und die Stimmung ein wenig getrübt zu haben. Gleichzeitig gebe es chinesische Bemühungen um eine Stimulierung der Wirtschaft neben geplanten Lockerungen der Lockdowns in Shanghai. Dies habe bei den Anlegern für etwas Erleichterung gesorgt, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.