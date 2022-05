Seoul äußert Bedauern über Einflug chinesischer und russischer Militärflugzeuge in KADIZ

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat Bedauern über den Einflug chinesischer und russischer Militärflugzeuge in die südkoreanische Luftüberwachungszone KADIZ am Dienstag geäußert.Ein Beamter des Außenministeriums in Seoul teilte am Mittwoch mit, dass man über diplomatische Kanäle gegenüber China und Russland Bedauern geäußert und beide Länder aufgefordert habe, eine Wiederholung ähnlicher Fälle zu verhindern.Laut dem Vereinigten Generalstab (JCS) der südkoreanischen Streitkräfte flogen zwei chinesische H-6-Bomber am Dienstag gegen 8 Uhr 126 Kilometer nordwestlich von Ieodo, einem untermeerischen Riff südwestlich der Insel Jeju, in die KADIZ ein und verließen die Zone etwa 20 Minuten später wieder.Die Bomber flogen in Richtung Ostmeer weiter und drangen gegen 9.30 Uhr erneut in die KADIZ ein, die sie bald darauf wieder verließen.Die beiden chinesischen Bomber schlossen sich rund 30 Minuten später zwei russischen Bombern und zwei Kampfjets an und drangen gemeinsam in die KADIZ über dem Ostmeer ein. Sie hätten gegen 10.15 Uhr östlich der Felseninseln Dokdo die Zone verlassen, teilte der JCS mit.Gegen 15.40 Uhr wurden am Rand der KADIZ 267 Kilometer südöstlich von Ieodo vier chinesische Militärflugzeuge und zwei russische Militärflugzeuge gesichtet. Sie flogen entlang dem Rand der KADIZ nach Norden.Wie verlautete, habe die chinesische Seite der südkoreanischen Seite erklärt, dass es sich um eine gewöhnliche Übung gehandelt habe. Die russische Seite teilte mit, dass gemeinsam mit der chinesischen Seite ein Patrouillenflug durchgeführt worden sei. Die Flugzeuge beider Länder seien dabei gemäß völkerrechtlichen Bestimmungen strikt vorgegangen und hätten keinen fremden Luftraum verletzt.