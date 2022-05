UNICEF-Studie: Südkorea bei Lebensumfeld für Kinder auf Platz 32 unter 39 Ländern

Photo : KBS News

Südkorea hat in einer UN-Untersuchung zum Lebensumfeld für Kinder unter 39 Ländern den 32. Platz belegt.Das UNICEF-Forschungsinstitut Innocenti veröffentlichte am Dienstag (Ortszeit) entsprechende Studienergebnisse. In 39 Ländern, darunter Mitglieder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Europäischen Union (EU), wurden Umweltbedingungen untersucht, die sich auf die Gesundheit von Kindern auswirken.An die Spitze gelangte Spanien, gefolgt von Irland und Portugal.Das Institut benotete die Länder in drei Kategorien, die Welt der Kinder, die Welt in ihrer Umgebung und die Welt im Allgemeinen.UNICEF forderte, dass die Regierungen der jeweiligen Länder die Abfälle und die Luft- sowie Wasserverschmutzung verringern, ein qualitativ gutes Lebensumfeld gewährleisten und bei der Politikgestaltung die Kinder stärker berücksichtigen sollten. Auf diese Weise sollten sie das Lebensumfeld für Kinder verbessern.