Präsidialamt: Nordkorea testet Sprengvorrichtung in Vorbereitung auf siebten Atomtest

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut dem südkoreanischen Präsidialamt offenbar in Vorbereitung auf seinen siebten Atomtest eine nukleare Sprengvorrichtung getestet.Der Test sei an einem anderen Ort als dem Atomtestgelände in Punggye-ri wahrgenommen worden, sagte der stellvertretende nationale Sicherheitsberater, Kim Tae-hyo, am Mittwoch.Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Atomtest in einem oder zwei Tagen stattfinden werde, sei gering. Man sehe jedoch durchaus die Wahrscheinlichkeit, dass es danach zu dem Test komme, hieß es.In Bezug auf einen möglichen Zeitpunkt des neuen Atomversuchs vermutete Kim, dass der nordkoreanische Führer selbst noch keine Entscheidung getroffen habe. Die letzte Vorbereitungsphase stehe offenbar unmittelbar bevor.Nordkorea hatte am Mittwochmorgen drei ballistische Raketen, darunter offenbar auch eine Interkontinentalrakete, abgefeuert.