Nordkorea meldet 105.500 Fieberfälle, dritter Tag in Folge kein Todesopfer

Nordkorea hat am Donnerstag 105.500 Fieberfälle gemeldet.Den dritten Tag in Folge sei kein Todesfall im Zusammenhang mit der Erkrankung registriert worden, berichtete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA unter Berufung auf die Zentrale für Epidemie-Prävention.Insgesamt seien seit Ende April 3,17 Millionen Fälle erfasst worden. 2,89 Millionen der Erkrankten seien inzwischen genesen, 270.000 Menschen würden aktuell medizinisch behandelt.Die Zahl der Todesfälle liege weiterhin bei 68.Nordkorea hatte am 12. Mai seinen ersten Covid-19-Fall öffentlich gemacht. In den Tagen darauf wurden 200.000 und zeitweilig 300.000 Infizierte gemeldet. Anschließend gingen die Werte zurück und liegen seit fünf Tagen im 100.000er-Bereich.