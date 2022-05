Südkorea erklärt sich bei Weltgesundheitsversammlung zu Hilfe für Nordkorea im Kampf gegen Corona bereit

Photo : YONHAP News

Südkorea will Nordkorea im Kampf gegen Covid-19 unterstützen.Das gab eine südkoreanische Regierungsdelegation bei der Weltgesundheitsversammlung bekannt. Die Gesandten bekundeten demnach die Bereitschaft, dem Norden unter anderem mit Impfstoffen und Medikamenten zu helfen.Wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch bekannt gab, bestehe die Delegation aus Beamten der Ministerien für Gesundheit und Auswärtiges, der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention sowie des Ministeriums für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit. Sie nehme in Genf an der 75. Weltgesundheitsversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) teil.Delegationsleiter Yoon Chan-sik, Generaldirektor für internationale Kooperation im Gesundheitsministerium, äußerte in seiner Grundsatzrede am Samstag Besorgnis über die Personenschäden, Menschenrechtsverletzungen sowie die Zerstörung des Gesundheitssystems inmitten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Er forderte eine baldige Konfliktlösung.Yoon betonte auch die Notwendigkeit humanitärer Hilfe der internationalen Gemeinschaft für Nordkorea angesichts der dortigen Corona-Lage. Er sagte, Südkorea sei bereit, unverzichtbare medizinische Güter wie Impfstoffe, Arzneimittel und medizinische Geräte zu liefern, sollte Nordkorea dies akzeptieren. Man hoffe auf eine positive Reaktion Nordkoreas.Wie das Gesundheitsministerium weiter mitteilte, habe die nordkoreanische Delegation zwar in ihrer Grundsatzrede das Vorgehen gehen Covid-19 erläutert. Mögliche Hilfe von außen habe sie aber weder angesprochen noch eine Reaktion auf die Hilfsbereitschaft gezeigt.