Letztes Jahr 22.904 Tuberkulosefälle in Südkorea

In Südkorea sind im vergangenen Jahr über 22.000 Tuberkulosefälle registriert worden.Nach statistischen Daten, die die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) am Donnerstag veröffentlichte, gab es letztes Jahr hierzulande 22.904 Tuberkulosepatienten.Die Behörde erläuterte, dass aufgrund der Corona-bedingten sozialen Distanzierung die Zahl der Tuberkulosepatienten im Zusammenhang mit Einrichtungen für Gruppen jedes Jahr sinke.KDCA führte gemeinsam mit Gebietskörperschaften epidemiologische Untersuchungen bei Familien von Tuberkulosepatienten und in Einrichtungen für Gruppen durch, wobei 243 neue Tuberkulosefälle erfasst wurden.158 Fälle davon seien im Zuge der epidemiologischen Untersuchungen bei Kontaktpersonen im Familienkreis erfasst worden. Die Inzidenzrate in Familien liege beim 16-Fachen der bei gewöhnlichen Menschen, so die Behörde.Die Zahl der Menschen, die latent mit Tuberkulose infiziert sind, lag letztes Jahr bei 16.997.